Du lịch theo 'rì viu'

Gia đình chị Trần Trang thường xuyên đi cắm trại ở những địa điểm thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, ít người đến



“Đọc những bài rì viu hấp dẫn, những bức ảnh sống ảo đẹp lung linh, phong cảnh yên bình, thư thái… bọn mình đã rất háo hức, mong chờ. Vào đến nơi, thời tiết khá nắng nóng. Khi đến khách sạn nơi cả nhóm đặt phòng, cảm giác đầu tiên là hụt hẫng vì không hề hoành tráng, sang chảnh như ảnh trên mạng. Có thể do người ta chụp ảnh bằng góc máy rộng nên nhìn khách sạn rất to rộng, còn ở ngoài thì khá bình thường. Bể bơi cũng nhỏ và nước không sạch như trong ảnh, lại đông trẻ con. Thế là dập tan ý định chụp ảnh sang chảnh bên bể bơi”, chị Linh ngao ngán kể lại.



Chưa hết, ở những điểm ăn uống nổi tiếng mà theo như lời đánh giá trên mạng là “nhất định phải đến”, “sẽ hối tiếc nếu bỏ qua”… đều rất đông. Trời nắng nóng, không có ghế ngồi, cả nhóm phải đứng xếp hàng hơn 30 phút mới có đồ ăn. Gọi được đồ rồi thì không nuốt nổi nữa vì quá mệt.



Có con nhỏ nên vợ chồng chị Trần Gấm (Thanh Xuân, Hà Nội) thường chọn các địa điểm du lịch gần gũi với thiên nhiên. “Năm ngoái, gia đình mình đi Mộc Châu với mong muốn các bé được trải nghiệm dịch vụ hái dâu tây tại vườn. Mình chọn nghỉ ngơi tại một trang trại khá nổi tiếng, được nhắc nhiều trong các bài rì viu trên mạng. Tuy nhiên, khi đến nơi thì vô cùng thất vọng vì dâu bé tí, èo uột chứ không chín mọng, to đỏ như ảnh chụp trên mạng. Đã thế giá lại còn đắt. Có thể do nhiều người đến đây nên dâu không kịp lớn” chị Gấm cười nhớ lại.



Với đặc thù là làm nghề dịch vụ thẩm mỹ, công việc đặc biệt bận rộn vào cuối tuần nhưng chị Trần Trang (Hà Nội) vẫn luôn cố gắng sắp xếp để gia đình đi du lịch cùng nhau. Trước mỗi chuyến đi, chị luôn tham khảo thông tin trên các trang mạng, tìm hiểu lịch trình, khách sạn, thời tiết, địa lý, những địa điểm đẹp, chỗ ăn ngon.... Tuy nhiên, không phải lần nào cũng được như ý.



“Có lần, nhà mình đi Phú Quốc, đặt phòng ở một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhưng vì quá đông khách nên giờ ăn không có chỗ ngồi, phải xếp hàng lâu, nhà lại có con nhỏ nên rất mệt mỏi. Hay 2 lần khác, đi đảo Kỳ Co ở Quy Nhơn cũng đều gặp cảnh đông đúc, phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ”. Chị hóm hỉnh bảo, dường như các bài rì viu địa điểm du lịch nổi tiếng chỉ chăm chăm khen cảnh đẹp, khen đồ ăn ngon, nhưng lại quên khoe món đặc sản “xếp hàng”.



Mạng xã hội phát triển cũng là lúc các blogger du lịch, blogger ẩm thực, các công ty lữ hành, thậm chí nhiều nghệ sĩ cũng lập kênh YouTube để quảng cáo, giới thiệu các địa điểm du lịch… Chỉ cần vài cú nhấp chuột, mọi người đều dễ dàng tìm thấy thông tin về các điểm muốn đến: từ khung cảnh, thời tiết, các điểm chụp ảnh đẹp, đến khách sạn, nhà hàng… từ cao cấp đến bình dân.