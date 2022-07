Du lịch Thái Lan hồi sinh

Từ tháng 1 đến tháng 4, khoảng 2,8 triệu khách du lịch đã đến thăm Chiang Mai, tạo ra doanh thu khoảng 20 tỷ baht, mặc dù con số này không thể so sánh với thời kỳ trước khi Covid-19 bùng phát. Hầu hết khách du lịch là người Thái, phần còn lại đến từ Mỹ, châu Âu và các nước châu Á khác.

Pattaya kỳ vọng đón thêm nhiều khách quốc tế sau khi các quy định phòng dịch được nới lỏng. Ảnh: SCMP.

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, Pattaya đã đón 3,8 triệu du khách, chủ yếu là người Thái, một phần do chương trình hỗ trợ khách sạn "We Travel Together" của chính phủ, tạo ra khoảng 22 tỷ baht.

Trong giai đoạn này, chỉ có 65.000 du khách nước ngoài nhưng con số nhanh chóng tăng lên 40.000 khách vào tháng 5 khi một số yêu cầu đầu vào như chương trình Test & Go được dỡ bỏ.

Từ tháng này, một loạt hoạt động sẽ được triển khai để chào đón khách du lịch, chẳng hạn như cuộc thi Marathon Pattaya vào ngày 18-19/7, Lễ hội âm nhạc Pattaya vào tháng 8 hoặc tháng 9, Lễ hội pháo hoa Pattaya vào tháng 11, cùng một số sự kiện khác.

Hua Hin

Thị trưởng Hua Hin Nopporn Wutthikul cho biết vào năm 2019, nơi này đã đón 4,8 triệu khách du lịch Thái Lan và 1,2 triệu du khách nước ngoài, thu về khoảng 40 tỷ baht.

Sau khi đại dịch bùng phát, số lượng khách trong nước giảm xuống còn 570.000 người, khách quốc tế chưa tới 700 vào năm 2021. Doanh thu từ 2 nhóm khách cũng giảm tương ứng xuống còn 2,2 tỷ baht và 7,7 triệu baht.

“Tôi tin rằng năm nay sẽ tốt hơn năm 2020 và 2021, nhưng vẫn chưa thể so với năm 2019. Phải mất một thời gian nữa doanh nghiệp mới có thể phục hồi được".

Ông Nopporn cho biết 40-50% du khách nước ngoài đến Hua Hin là từ các nước Bắc Âu để tránh cái lạnh ở quê nhà. Họ lưu lại ít nhất 2-3 tháng, thậm chí một số người quyết định định cư tại đây sau khi nghỉ hưu.

"Tôi đặt mục tiêu biến Hua Hin thành một không gian làm việc cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Hua Hin được trang bị đầy đủ tiện nghi. Biển, cát và mặt trời luôn sẵn sàng, có không khí trong lành từ biển thổi vào và cách Bangkok không quá xa", ông nói.

"Ở đây cũng có các sân golf chất lượng, nhà hàng nổi tiếng và bệnh viện chất lượng cao. Hua Hin cũng nổi tiếng về mức độ an toàn cao".