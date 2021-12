Du lịch Tết, lo mỗi tỉnh quy định 1 kiểu làm khó khách

Chương trình Du lịch an toàn, hấp dẫn mà Bộ VH-TT&DL phát động nhằm từng bước phục hồi du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo lộ trình từ thị trường nội tỉnh, nội vùng đến nội địa. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, trải nghiệm du lịch đa dạng, hấp dẫn, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, khôi phục niềm tin của thị trường về du lịch nội địa an toàn, hấp dẫn.

Với chủ đề “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”, Bộ VH-TT&DL yêu cầu các Sở quản lý Du lịch tham mưu lãnh đạo địa phương công bố mở cửa du lịch, đón và phục vụ khách du lịch theo từng cấp độ dịch tại địa bàn gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn tương ứng.

Ngoài ra, cần cụ thể hóa tiêu chí điểm đến, dịch vụ du lịch an toàn theo Hướng dẫn tạm thời số 3862 của Bộ, đảm bảo sự thuận tiện, an toàn cho khách du lịch, thống nhất với chủ trương, quy định, hướng dẫn liên quan của các cơ quan TƯ với các địa phương khác.