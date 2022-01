Du lịch Tết cổ truyền ở quần đảo Nam Du (Kiên Giang) đông khách

Trong năm qua, dù bị ảnh hưởng của đại dịch nhưng địa bàn xã có hơn 8.000 khách tham quan, đạt kế hoạch đề ra. Theo UBND xã An Sơn, đến nay các công ty, cơ sở kinh doanh du lịch đã bán hết vé tham quan từ ngày mùng 2 đến mùng 6 Tết cổ truyền. Dự kiến du lịch Tết cổ truyền sẽ đón tiếp gần 1.000 du khách mỗi ngày. Bà Trần Thị Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn cho biết, chính quyền và các ngành chức năng địa phương đang tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan.

Bà Oanh nói: "Trong công tác phòng chống dịch bệnh, xã đã vận động các cơ sở du lịch, nhà nghỉ, vận động khách khi nhận tour phải test nhanh trước khi đi. Ví dụ như khách có vấn đề gì thì ở nhà không ra ngoài đây; thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch trước khi đón khách. Các cơ sở xây dựng phương án và trình UBND xã phê duyệt, chỗ cơ quan chuyên môn thẩm định mới hoạt động. Dịch bây giờ đã kiểm soát được và giảm".