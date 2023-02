Du lịch Quảng Ninh phục hồi ấn tượng

Để người dân, du khách yên tâm du Xuân, tham quan, trải nghiệm các danh lam, thắng cảnh, điểm đến du lịch, Quảng Ninh yêu cầu, các đơn vị, địa phương liên quan chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tốt môi trường kinh doanh du lịch văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp, tạo sự thoải mái cho du khách; đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực trọng điểm du lịch. Các địa phương, sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện kích cầu, xúc tiến quảng bá, kết nối du lịch Quảng Ninh trong năm 2023; trong đó, đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường du lịch, phục hồi mạnh mẽ hoạt động du lịch nội tỉnh, nội địa, tận dụng mọi cơ hội để phục hồi thị trường quốc tế, thích ứng an toàn, phát triển nhanh, đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành điểm đến du lịch uy tín và có vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế.

Nghi thức lễ "Cấp thủy" lấy nước tại ngã ba Xoáy nguồn (sông Ka Long) về đền Xã Tắc để làm lễ Mộc dục. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN