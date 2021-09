Du lịch nước ngoài, những chuyến bay không thể nào quên

Phong cảnh trên đảo Nami

Đến Singapore, ghé cửa hàng Eleven, tìm mãi không thấy bán thuốc lá, tôi hỏi anh bán hàng, anh mở cánh cửa gỗ phía sau ra. Giá mỗi gói thuốc ở đây rẻ nhất cũng gần 160.000 đồng tiền Việt, muốn hút thuốc phải đi từ tầng 14 nơi tôi ở xuống dưới, đi thêm khoảng 200 mét mới có khu vực để hút. Muốn về Việt Nam phải bay trung chuyển, vẫn bị kiểm tra hành lý, chai nước mới mua trên chuyến bay bị bỏ ra.

Chuyến bay đến Seoul lúc 4 giờ sáng (giờ Hàn Quốc), còn sớm nên tôi được đưa đến một điểm tắm nước nóng nhỏ với hai khu vực khác nhau cho nam và nữ. Tôi chọn vào khu vực nằm nghỉ ngơi có những chiếc chiếu trải trong ánh sáng mờ mờ, tuyệt đối im lặng. Lần trở về là từ sân bay Changi lúc 2 giờ sáng, chỉ còn mấy nơi bán hàng miễn thuế, chỉ có một điểm duy nhất bán cà phê. Có lần cũng ở Changi, do sân bay rộng nên phải đi tàu điện ngầm trong sân bay mới đến cổng bay số 184.

Quảng trường độc lập ở Malaysia

Những chuyến bay đến một nơi nào đó trên thế giới luôn thú vị và hồi hộp. Như lần khi qua hải quan Singapore, cả đoàn phải đợi cả tiếng đồng hồ vì một người trong đoàn bị tạm giữ lại do dấu vân tay không hiện lên. Dịp đến Seoul lạnh dưới 4 độ C lúc 2 giờ sáng, phải dùng mấy tuýp kem dưỡng da trong hành lý xách tay nhưng qua kiểm tra an ninh, họ bỏ vào máy hủy trước mặt mình. Hoặc trên chuyến bay đến Malaysia, được phát cơm, tưởng dấm là nước mắm, bỏ vào trong cơm khiến cơm bị chua…

Hiện tại, những sân bay đã bắt đầu mở cửa đợi du khách tiếp tục các cuộc hành trình...