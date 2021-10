Du lịch linh hoạt thích ứng với bình thường mới

Sau khi UBND tỉnh thông qua, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương hướng dẫn DN ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí thông qua đại diện UBND các phường, xã trên địa bàn. “Quá trình triển khai, Sở Du lịch sẽ phối hợp với chính quyền từng địa phương kiểm tra nhằm đảm bảo các cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ du lịch phải quan tâm đầu tư cho công tác phòng dịch, góp phần giữ gìn sự an toàn, an tâm cho du khách”, bà Trần Thị Thu Hiền cho biết thêm.

Kế hoạch phục hồi ngành du lịch sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trong khu vực, trong tỉnh và tiến độ phủ vắc xin trên toàn tỉnh. Quan điểm của ngành là, tiếp tục nêu cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng dịch từ cơ quan y tế. Do vậy, khi triển khai các hoạt động phục hồi du lịch, các DN du lịch, dịch vụ buộc phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Sở Du lịch đã xây dựng bộ tiêu chí bảo đảm an toàn phòng, chống dịch áp dụng cho 3 đối tượng gồm: cơ sở lưu trú, DN lữ hành và khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác.

Vắc xin là “chìa khóa” cho du lịch hoạt động trở lại

Với tốc độ lây lan của chủng Delta hiện nay, diễn biến dịch trên thế giới và trong nước sẽ rất khó lường. Việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế - xã hội sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ tiêm vắc xin đủ liều cho người dân. Các chuyên gia du lịch cho rằng nhanh nhất đến đầu năm 2022 du lịch cả nước mới có thể khởi động trở lại. Do vậy, dù có mở cửa lúc này, du lịch BR-VT cũng như các tỉnh, thành cả nước chủ yếu khai thác thị trường nội địa, tập trung khai thác kết nối những vùng xanh về vắc xin và độ an toàn.

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phát động “Chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19” nhằm đáp ứng nhu cầu phục hồi sức sống cho du lịch Việt Nam.

Chương trình sẽ áp dụng các nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát COVID-19 của Chính phủ, trong đó tuân thủ nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, chương trình cũng kết nối khách du lịch, tour tuyến đi từ vùng xanh (an toàn) với các điểm du lịch xanh (an toàn) trên cơ sở xác định vùng xanh của cơ quan quản lý y tế, cơ quan quản lý có thẩm quyền ở địa phương và ranh giới vùng xanh ở phạm vi chia càng nhỏ càng có tính thích ứng cao trong bối cảnh bình thường mới.

Theo ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, để đáp ứng tiêu chí “xanh”, người lao động ngành du lịch phải an toàn trước hết. Thế nhưng, hiện nay tiến độ tiêm vắc xin trong ngành du lịch rất chậm, khó đáp ứng được yêu cầu mở cửa chung sống với dịch bệnh. Hiệp hội Du lịch kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên nguồn vắc xin để phủ cho lao động du lịch càng sớm càng tốt.