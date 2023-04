Du lịch Đà Nẵng với những gam màu sáng

Các điểm vui chơi giải trí bên bờ biển Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ khách du lịch. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Du lịch khởi sắc



Năm 2022, lượng khách do cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng phục vụ ước đạt 3,69 triệu lượt, tăng 3,1 lần so với năm 2021; trong đó, khách quốc tế ước đạt 483 ngàn lượt, tăng 4,6 lần. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 21,3 ngàn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 17% trong cơ cấu kinh tế thành phố). Trong quý 1/2023, thành phố đón hơn 1,4 triệu lượt khách (tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022); doanh thu lưu trú, ăn uống, dịch vụ lữ hành đạt 5.897 tỷ đồng (tăng 89,6% so với cùng kỳ năm 2022). Thời gian này, Đà Nẵng đã đón 9 chuyến tàu biển với 7.300 khách cập cảng Tiên Sa. Cùng với việc khai trương các đường bay kết nối mới Đà Nẵng với Macau (Trung Quốc), Narita (Nhật Bản), Vientiane (Lào), đến nay, thành phố có 16 chặng bay quốc tế thường kỳ do 20 hãng hàng không khai thác, tần suất ước đạt hơn 280 chuyến/tuần (trung bình 40 chuyến bay/ngày) và 9 chặng bay nội địa, góp phần thúc đẩy du lịch phục hồi mạnh mẽ.



Giữa tháng 4/2023, Tập đoàn Trung Thủy, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đã khởi động dự án và công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho cộng đồng dân cư tại địa phương. Bà Dương Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trung Thủy cho biết, tận dụng thế mạnh du lịch của con đường di sản miền Trung để góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch thế giới, Tập đoàn triển khai dự án, khu du lịch có tổng diện tích 35ha bao gồm 25ha dự án, 10ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và nằm ngay trong lòng làng chài Nam Ô. Dự án dự kiến hoàn thành trong 2 năm, kỳ vọng là điểm đến độc đáo trên tuyến hành trình di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An.



Đa dạng sản phẩm văn hóa, du lịch



Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu nhằm hướng tới phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, phục vụ người dân, du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, từ ngày 25/4 - 1/5, UBND huyện Hòa Vang tổ chức Tuần lễ du lịch Hòa Bắc chủ đề “Khát vọng Hòa Bắc”. Nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao, du lịch ấn tượng được tổ chức như Liên hoan Văn hóa - Thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống của người Cơ Tu, trình diễn dù lượn, chèo Sup, phiên chợ quê, đạp xe vì môi trường, lễ hội đua thuyền truyền thống…