Du lịch Croatia rực sáng giữa mùa hè vốn ảm đạm bởi đại dịch COVID-19

Năm 2020, lượng khách du lịch đến đây chỉ bằng khoảng 40% năm 2019 khi đại dịch COVID-19 lan rộng khiến đất nước này trở nên khó khăn khi mà du lịch chiếm tới 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chính phủ nước đã phát động chiến dịch "Safe Stay in Croatia" (tạm dịch: Kỳ nghỉ an toàn ở Croatia) nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn cao về an toàn và quy trình phòng chống Covid-19.

Điều này khiến mùa du lịch hè tại Croatia đang gặt hái thành công vượt trên cả những kỳ vọng lạc quan nhất trong năm 2021.