Du lịch Cà Mau đổi mới để vươn lên

Nhiều giải pháp phục hồi



Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau thông tin: Ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước kích thích, phục hồi hoạt động du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát, mục tiêu là nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương thời kỳ hậu đại dịch. Ngành du lịch sẽ rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình xúc tiến du lịch, Chương trình Cà Mau điểm đến 2021 và các hoạt động trong những tháng cuối năm 2021; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển du lịch năm 2022. Trong đó, tập trung công tác chuẩn bị các điều kiện, phối hợp thống nhất giữa các đơn vị có liên quan, đảm bảo công tác tổ chức an toàn, chuyên nghiệp, tiết kiệm, hiệu quả. Các sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến gắn với công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời. Đặc biệt, các hoạt động được triển khai phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch, phù hợp trong điều kiện "bình thường mới”.



Theo đó, đối với cơ sở lưu trú, khu, điểm, hộ kinh doanh du lịch phải đảm bảo các tiêu chí: Cơ sở được quản lý an toàn, cơ sở phục vụ khách an toàn, điều kiện làm việc của nhân viên an toàn và tiếp nhận khách an toàn. Công ty lữ hành phải đảm bảo các tiêu chí: Phòng, chống dịch an toàn; đón khách an toàn; điều kiện làm việc của nhân viên an toàn; điều kiện tổ chức tour an toàn. Về lao động, việc làm thì sẽ rà soát, nắm bắt tình hình nhân sự, tuyển dụng lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ du khách. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau chủ động trong việc chỉnh trang cơ sở vật chất, tuyển chọn nguồn nhân lực, sáng tạo xây dựng sản phẩm mới để thúc đẩy khôi phục thị trường du lịch sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, ổn định.



Dự kiến trong 7 ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12, Cà Mau sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện: Cuộc thi chạy Marathon tại Khu Du lịch Mũi Cà Mau với chủ đề “Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại” Cà Mau 2021. Cùng thời gian, địa điểm này là “Ngày hội ẩm thực Ðất Mũi”. Tiếp nối là sự kiện “Ngày hội cua Năm Căn gắn với văn hoá ẩm thực Cà Mau” được tổ chức tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.



Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau sẽ tổ chức đoàn Famtrip khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau (đợt 2) nhằm xúc tiến du lịch, quảng bá giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người và các sản phẩm đặc trưng của Cà Mau dành cho đại diện các công ty lữ hành, cơ quan báo, đài… Ðặc biệt, cuối tháng 10 này, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ tổ chức không gian nghệ thuật và trưng bày - triển lãm do Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ðoàn Cải lương Hương Tràm, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao thành phố Cà Mau phối hợp xây dựng chương trình và tổ chức biểu diễn hằng tuần...



Trong 4 tháng qua, ngành du lịch tỉnh Cà Mau gần như “đóng băng” vì đại dịch, thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu du lịch. Theo kế hoạch, năm 2021 Cà Mau sẽ đón khoảng 1.860.000 lượt du khách. Đến thời điểm này, tổng lượt khách đạt trên 670.000 lượt, đạt 36% so kế hoạch năm.

Huỳnh Anh