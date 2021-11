Du lịch bằng ô tô cá nhân, nên chọn những điểm đến nào?

26 phút trước Xã hội

Đúng như dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C nên sáng sớm nay (29/11) sương muối phủ trắng khu vực đỉnh núi Fansipan - Sa Pa cao 3.143 m so với mặt biển.