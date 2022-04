Du lịch 30/4 - 1/5: Gần 3 triệu đồng/vé tour ngắm TP Đà Nẵng từ trực thăng

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, với chủ đề “Enjoy Danang - Tận hưởng Đà Nẵng”, ngành du lịch thành phố tổ chức hàng loạt hoạt động, sự kiện hấp dẫn để chào đón du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ khai trương mùa du lịch Biển 2022 từ ngày 28/4 đến 3/5, tại Công viên Biển Đông với rất nhiều các hoạt động sôi động và hấp dẫn.

Thành phố cũng khai trương Phố du lịch An Thượng và chương trình vũ hội đường phố tại quận Ngũ Hành Sơn vào tối 28/4, khai trương bãi biển đêm Mỹ An kết nối với Phố du lịch An Thượng từ ngày 30/4. Cùng với đó là “Light up Đà Nẵng”, chương trình tương tác nghệ thuật đường phố về đêm diễn ra ngày 22/4 và 29/4 tại Quảng trường Bạch Đằng...