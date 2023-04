Dù không như bao em bé khác nhưng bố mẹ vẫn yêu những điều chưa hoàn hảo của con

Cô bé Diệp Thảo (4 tuổi, sống tại TP. HCM) mắc hội chứng Down, bệnh tim phổi từ lúc bẩm sinh. Nhìn con thiệt thòi, không may mắn như những em bé khác, anh Khương vô cùng đau lòng. Nhưng dù con có ra sao, trong hình hài như thế nào thì với ông bố trẻ, con là món quà mà ông trời đã ban cho. Anh luôn quyết tâm và cố gắng để chăm sóc và nuôi dạy bé, mong con không phải chịu thiệt thòi và có cuộc sống tốt đẹp như bao bạn khác.

Tập yêu những điều chưa hoàn hảo của con

Trẻ nhỏ bị bệnh Down cũng có những nhu cầu sinh lý và tâm lý như bao đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, các em cần được chăm sóc đặc biệt hơn rất nhiều. Khi mắc hội chứng Down, trẻ chậm phát triển trí tuệ, chỉ số IQ thấp hơn rất nhiều so với trẻ bình thường.

Một thanh niên 20 tuổi mắc bệnh Down chỉ có thể phát triển về kỹ năng xã hội tương đương với một em bé lên 7 tuổi. Vì vậy, những đứa trẻ này có thể phát triển về hình thể nhưng tâm hồn, cách ứng xử gần giống một đứa trẻ. Đó là sự trở ngại trong quá trình phát triển của các em, đặc biệt là khi đến tuổi lao động, lập gia đình.

Sinh con ra, mỗi người cha, người mẹ đều ấp ủ những kỳ vọng vào con vì vậy không dễ dàng chấp nhận sự thật khi biết con bị Down. Thế nhưng, vượt qua mặc cảm, các em bé cũng cần được yêu thương, chăm sóc. Sự đồng hành của gia đình chính là điều tốt đẹp nhất dành cho các con.

Để có thêm tinh thần và sự kiên nhẫn trên con đường đồng hành cùng con, bố mẹ có thể trò chuyện, tham gia các hội nhóm, diễn đàn cùng với các gia đình có cùng hoàn cảnh để dễ dàng vượt qua những khó khăn, mặc cảm.

Cha mẹ cũng nên dành thời gian để tìm hiểu các thông tin liên quan đến bệnh, việc nắm rõ các kiến thức chăm sóc trẻ sẽ giúp gia đình bớt đi lo lắng. Cha mẹ cũng nên cho con học tại trường học chuyên biệt với thầy cô giáo có chuyên môn và phương pháp giáo dục đặc biệt. Môi trường học tập, giao lưu cùng bạn bè cũng giúp trẻ hòa nhập và học hỏi thêm nhiều kỹ năng bổ ích.

Bản thân cha mẹ cần chấp nhận thực tế về bệnh tật của con, lạc quan và quan trọng hơn cả nếu bạn yêu thương và quan tâm chăm sóc con, trẻ có thể tiến bộ và tự mình làm chủ được cuộc sống của bản thân sau này.

Theo PNVN