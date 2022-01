Du khách Việt du lịch Nepal, đây là cảnh tượng 'khó tin' anh bắt gặp

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, đoạn video chỉ dài 11 giây nhưng đã khiến nhiều netizen "sốc nặng" vì số lượng khách sạn lên đến hàng chục chỉ ở trong 1 con hẻm.

Theo chia sẻ của nhiều netizen, những năm gần đây, Nepal nổi lên như "một hiện tượng" và lượng người đổ về đây du hí ngày càng đông, chủ yếu là các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, Đức... và những người ưa thích du lịch trải nghiệm.