Du khách Việt bị lừa đổi tiền khi đi Thái Lan

Tâm lý ham rẻ có thể khiến bạn bị lừa khi đổi tiền. Ảnh: Bangkok Post.



Tuy nhiên, những thứ rẻ cũng đi kèm với rủi ro. Anh Võ Duy Khang, quản lý nhóm kinh nghiệm du lịch Thái Lan tự túc, chia sẻ: "Tháng nào cũng có người đăng bài bị lừa đổi baht. Họ lợi dụng tâm lý ham rẻ. Khi khách chuyển khoản xong, đối tượng chặn luôn liên lạc. Bạn nên tìm những người có đủ uy tín để giao dịch theo hình thức kiểu này".

Đoàn Triệu Ngân, sống tại Thái Lan, cho biết mình thường xuyên về Việt Nam để bán hàng. Thỉnh thoảng, cô cũng đem baht từ Thái Lan về đổi cho khách chuẩn bị du lịch. Ngân cho biết cô từng suýt dính vào một vụ lừa đảo tay 3.

Hình thức lừa đảo này khá tinh vi (tạm gọi người mua là A, kẻ lừa đảo là B và người bán baht là C). B chấp nhận mua baht của C với giá cao và đồng ý bán cho A với giá cực rẻ. B yêu cầu C đem tiền đến giao dịch trực tiếp với A (C và A không biết nhau). A thấy tiền trước mắt nên yên tâm chuyển khoản cho B. Khi nhận được tiền, B chặn cả A và C để họ tự giải quyết với nhau.

"Tôi biết có rất nhiều người bị lừa. Số tiền lừa đảo có vụ phải lên tới cả trăm triệu đồng bởi người mua là dân buôn", Ngân chia sẻ.

Ngoài ra, một số trường hợp khách đổi baht bị dính tiền giả. Tuy nhiên, trường hợp này vẫn khá hiếm gặp.