Du khách vào phố cổ Hội An buộc phải mua vé, kể cả đi dạo.

Lãnh đạo TP Hội An cho rằng, việc áp dụng bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An là để đảm bảo công bằng đối với địa phương và tất cả du khách. Du khách khi vào khu phố cổ đều phải mua vé. Bởi theo quyết định công nhận khu phố cổ Hội An là di sản văn hoá thế giới thì toàn thể cảnh quan khu phố cổ là di sản chứ không phải chỉ riêng một di tích nào.