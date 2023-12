Du khách tránh tua nội địa, vì sao?

Trước việc giá vé máy bay tăng làm ảnh hưởng tới du lịch các địa phương, các công ty du lịch - lữ hành nỗ lực xây dựng các tua du lịch giảm giá như liên kết với các công ty vận tải đường bộ, đường thủy, các doanh nghiệp du lịch tại các địa phương để đàm phán mức giá tốt nhất và ổn định cho tua. Bà Diệp Oanh, đại diện hãng tàu cao tốc Phú Quốc Express (đơn vị đang vận chuyển khách tới một số điểm du lịch lớn như Côn Đảo, Phú Quốc), cho biết, dù giá xăng dầu và một số dịch vụ đã tăng nhưng đơn vị vẫn giữ nguyên mức giá vé như thời điểm trước dịch. “Năm nay, trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, nhiều tua du lịch đã lựa chọn đưa du khách đi bằng tàu cao tốc. Đã có nhiều đơn vị lữ hành hợp tác với chúng tôi để xây dựng các tua du lịch giá rẻ chất lượng cao. Chúng tôi cũng cam kết sẽ nguyên mức giá và nếu lượng du khách tăng, chúng tôi sẽ tăng thêm chuyến để đảm bảo phục vụ cho các tua du lịch trong dịp Tết này”, bà Oanh nói.

Theo ông Lý Huy, đại diện Công ty Du lịch lữ hành AZ Travel, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng những sản phẩm du lịch ngắn ngày, có khoảng cách ngắn và kết hợp với một số doanh nghiệp du lịch tại đại phương xây dựng các dịch vụ giá rẻ. Một số tua mới như tua trải nghiệm không khí Tết tại Đồng bằng sông Cửu Long và xem Festival Hoa kiểng tại Sa Đéc, tua đi Tiền Giang - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau xuất phát từ TPHCM, tua trải nghiệm sông nước Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc… được du khách quan tâm.

Khách nhiều nhưng tiêu tiền ít

Ngày 22/12, tại hội nghị xúc tiến du lịch vùng Đông Nam bộ diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định, Đông Nam bộ có lợi thế lớn trong việc thu hút khách du lịch nhờ cơ sở hạ tầng và dịch vụ được đầu tư bài bản, nguồn nhân lực cho ngành du lịch cũng cao hơn so với cả nước. Tuy nhiên, doanh thu du lịch vùng Đông Nam bộ còn khiêm tốn, chưa tương xứng với lợi thế của vùng. Năm 2023, vùng này đón hơn 65 triệu lượt khách, chiếm hơn 54% tổng số khách du lịch của cả nước và tăng gần 19% so với năm trước nhưng doanh thu đạt 180.566 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm trước, song chỉ chiếm gần 27% tổng doanh thu du lịch của cả nước.

Nguyên nhân, theo ông Siêu, việc liên kết quảng bá, xúc tiến hình ảnh, thương hiệu du lịch vùng Đông Nam bộ chưa làm một cách bài bản. Đồng thời, việc phát triển chuỗi sản phẩm, dịch vụ đặc trưng vẫn còn một số hạn chế nhất định.

DUY QUANG