Du khách tố hóa đơn "trên trời", farmstay ở Bình Định lên tiếng

Trao đổi với PV Dân trí về thông tin du khách phản ánh, ông Q.T. - quản lý dịch vụ khách hàng và tài chính của N.E., xác nhận hóa đơn chia sẻ trên mạng xã hội là do farmstay của anh tính tiền cho đoàn khách của chị L. vào ngày 2/5.

Giải thích về việc farmstay tính giá cao hơn so với niêm yết, anh T. khẳng định đó là giá niêm yết cũ từ trước Tết, do nhân viên chụp rồi đưa lên mạng xã hội. Thực tế, giá mới đã được in trong thực đơn tại farmstay và đã trao đổi với khách hàng trước.

Quản lý của N.E. cho biết đã gửi bảng giá cho khách trước khi khách đến farmstay.

Về thông tin nhiều loại đồ ăn thức uống được tính cao hơn nhiều so với mặt bằng chung ở tỉnh Bình Định, anh T. cho hay là mô hình trang trại dược liệu kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và theo nhu cầu của khách nên có thêm các dịch vụ ăn uống kèm theo.