Du khách nước ngoài thích thú với nghệ thuật tò he Việt Nam

Trong nhiều năm qua, nghệ nhân Lê Xuân Tùng luôn tích cực tham gia những chương trình quốc tế với mong muốn quảng bá nghệ thuật truyền thống tò he đến với không chỉ người trẻ Việt Nam mà còn sang các nước bạn. Chính vì thế, anh đã từng đến Đài Loan, New Zealand, Australia, Thái Lan… biểu diễn nặn tò he trước ánh mắt hiếu kỳ của người dân nơi đây. Mặc dù còn trẻ nhưng anh vẫn đang ngày ngày "thổi lửa" nghề với mong muốn giữ gìn làng nghề truyền thống mà ông cha ta để lại và lan truyền đến những thế hệ mai sau.

Nghệ nhân tò he Lê Xuân Tùng (phải) chụp ảnh lưu niệm cùng du khách nước ngoài bên gian hàng tò he đầy sắc màu của mình.

Các giải thưởng đạt được của nghệ nhân Lê Xuân Tùng trên hành trình quảng bá nghệ thuật tò he Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Anh Lê Xuân Tùng chia sẻ: "Từ lúc nhỏ, tôi đã quan sát gia đình mình làm nghề rồi tôi dùng những cục bột thừa và cứ thế bắt chước làm theo. Dần dần khi lên 12 tuổi, tôi đã thành thạo với nghề. Để phát triển nghề tò he, đã có rất nhiều lần vấp phải khó khăn nhưng lúc nào tôi cũng cố gắng. Tôi luôn nghĩ mình sẽ làm được. Hiện tại, tôi đã mở rộng thêm nặn tò he chân dung, khá may mắn khi được rất nhiều người đón nhận và ủng hộ. Tôi hy vọng trong tương lai, nghề tò he sẽ còn lan rộng hơn thế nữa".

Ông Robert - một du khách nước ngoài đang thưởng thức những màn trình diễn nặn tò he điệu nghệ của nghệ nhân Lê Xuân Tùng - xuýt xoa chia sẻ những cảm nhận của mình về nghệ thuật tò he: "Đây là một trong những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam. Tuần lễ Du lịch TP.HCM là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch tuyệt vời. Tôi tin đất nước các bạn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai".

Các em học sinh thích thú cầm trên tay những chú tò he đẹp mắt.