Du khách nô nức đi xem băng tuyết có vô cảm?

"Tôi cho rằng ngành du lịch nên triển khai ý tưởng biến nguy thành cơ, coi băng tuyết là một đặc sản để phát triển du lịch vì nếu không ngăn cản được thì có thể tận dụng thiên tai này biến nó thành nguồn lợi cho con người. Còn việc trên đường thì đã được cảnh báo nhiều, nên những ai lên đều phải chuẩn bị tâm thế vì an toàn là trên hết; và có thể cũng là dịp để tôi luyện những tay lái lụa trên địa hình thách thức.

Biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để vươn lên, đó mới là bản năng tuyệt vời của con người và cũng là bước phát triển khôn ngoan của xã hội", bạn đọc Thiên Ý nêu quan điểm.

Mỗi ngày, những điểm có băng tuyết tại Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái... đều có hàng nghìn lượt người đổ về. Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) khuyến cáo du khách đi ngắm băng tuyết cần hết sức cẩn thận do thời tiết xấu, đường đóng băng, trơn trượt, sương mù dày đặc.

Đặc biệt, du khách nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt, do hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng. Nếu phải lưu thông khi trời băng tuyết, người điều khiển phương tiện cần thận trọng, chú ý quan sát, điều khiển xe tốc độ chậm ngay cả khi lên và xuống dốc, sử dụng đèn pha, đèn sương mù, đèn gầm khi di chuyển, chú ý các đường cong cua, đèo dốc; đồng thời, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.