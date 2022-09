Du khách đến Phú Quốc lễ 2/9 vừa qua chỉ tăng nhẹ so với ngày thường

“Du khách đến Phú Quốc không nhiều lắm nếu so với ngày thường. Lý do khách vừa đi du lịch hè, lễ 2/9 họ ít quay trở lại đảo ngọc. Vấn đề lớn khiến người dân ngại đi du lịch dịp lễ Quốc khánh là do con, cháu của họ vừa nhập học”, chủ khách sạn ở khu phố 7 nói.