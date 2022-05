Du khách chen chúc tham quan ở chợ đêm lớn nhất "thành phố ngàn hoa"

Dâu tây, các loại mứt khô và đồ len là những món đồ du khách rất thích mua sắm để làm quà tặng cho người thân, bạn bè mỗi khi đến Đà Lạt (Ảnh: Anh Trần).

Chị Nguyễn Thị Thúy Hạ (tiểu thương tại chợ đêm Đà Lạt) cho biết, lễ năm nay lượng khách đổ về vẫn rất nhiều, nhưng không đông như mọi năm.

"Lượng khách năm này chỉ được khoảng 60-70% so với năm trước. Giá cả hàng hóa gần đây cũng tăng nhẹ, phần lớn là do kẹt hàng ở cửa khẩu do dịch bệnh", chị Hạ nói (Ảnh: Hải Long).

Gần 22h đêm nhưng lượng khách vui chơi, tham quan mua sắm ở chợ đêm Đà Lạt vẫn tấp nập. Từ cổng chính chợ ra đến tận bùng binh trước hồ Xuân Hương mọi người phải chen chúc nhau trên đường (Ảnh: Anh Trần).