Du học sinh Hàn giả vờ không về quê ăn Tết, đoạn kết rơi nước mắt

Tết từ lâu đã là dịp đoàn viên của hầu hết mọi gia đình Việt. Đó là thời điểm cả gia đình dành thời gian bên nhau sau một năm làm việc và học tập vất vả. Thế nhưng với nhiều du học sinh, có một cái Tết sum họp là điều quá đỗi xa vời.

Lịch học trùng vào ngày Tết, khả năng tài chính eo hẹp… là những nguyên do khiến vô vàn bạn trẻ không thể về Việt Nam đoàn viên. Tuy nhiên, cũng có những người cố gắng thu xếp công việc, tìm cách để trở về bên gia đình trong dịp trọng đại đó.

Mới đây, một video trên TikTok ghi lại cảnh du học sinh Hàn Quốc bí mật về nước thăm gia đình dịp Tết đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.