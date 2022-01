Du học Mỹ 3 tháng, Chi Pu khoe trình tiếng Anh ai ngờ sai tóe loe

Cụ thể, trong một bức ảnh, Chi Pu chia sẻ: "My yesterday's uber". Ngay lập tức, "giang cư mận" đã nghi ngờ có vẻ như cô nàng đã.... sử dụng google dịch để viết?

Câu tiếng Anh Chi Pu dùng để giải thích cho việc sắp phát điên khi phải dọn dẹp nhà cửa cũng bị bắt lỗi. "Yes this is me staying home all day cleaning 100 boxs of stuffs. Me getting cary soon", cô nàng viết.

Nhiều người phân tích về nguyên tắc ngữ pháp cơ bản, box (hộp) số nhiều thì không thêm "s" phía sau mà là "es". Hay "stuff" là số nhiều không đếm được thì cũng không thêm "s" phía sau.