Đủ hàng hóa cho người dân ứng phó bão Yagi

Giá cả hàng hóa đến thời điểm báo cáo: Một số mặt hàng rau, củ, quả có xu hướng tăng từ 5%-10% so với ngày trước đó, tập trung tại các chợ, cửa hàng nhỏ.Giá cả tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định chưa có xu hướng tăng hay giảm so với ngày trước đó.

Tính đến 16h00’ ngày 06/9/2024, tình hình nhu cầu mua sắm dự trữ hàng hóa thiết yếu của người dân trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng so với ngày trước đó, tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm (mì tôm; rau, củ, quả; thịt lợn, bò; thủy sản tôm, cá; dầu ăn, bột canh...). Lượng hàng rau, củ, quả, thịt lợn cung ứng tại các chợ, cửa hàng nhỏ có xu hướng giảm do người dân tập trung mua nhiều hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi do có sự chuẩn bị trước dẫn đến lượng hàng tại các cơ sở này luôn ổn định và có xu hướng tăng so với ngày thường nhằm sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân (trong đó có siêu thị MM Mega Market đã chủ động tăng cường thêm 2 chuyến hàng về rau, củ, quả; thực phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân).

Về lượng khách đến mua sắm: Sáng ngày 7/9/2024, lượng khách đến mua sắm tại các điểm bán hàng đã giảm mạnh so với ngày 6/9/2024, các mặt hàng được ưu tiên mua sắm vẫn là các mặt hàng tươi sống và rau củ; giá bán hàng hóa tương đối ổn định.

Về nguồn cung: Sáng ngày 07/9/2024 các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn vẫn mở cửa phục vụ người dân. Lượng hàng hóa hàng thiết yếu (nhất là các mặt hàng tươi sống, rau củ quả…) tại các điểm bán đã được bổ sung đầy đủ, nguồn cung ứng dồi dào. Để đối phó với cơn bão số 3, các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn đã làm việc với các nhà cung cấp và có kế hoạch đẩy mạnh dự trữ các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, trong đó các mặt hàng tươi sống, rau xanh, củ quả tăng gấp 2 so với ngày bình thường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có phương án luân chuyển hàng hóa liên tục đến tại các điểm bán, triển khai các kênh bán hàng trực tuyến để sẵn sàng hỗ trợ, phục vụ đầy đủ nhu cầu của nhân dân.

100% đơn vị hoạt động điện lực đã xây dựng và thực hiện phương án phòng chống lụt bão; bố trí nhân lực, vật lực; tổ chức ứng trực 24/24 . Các nhà máy nhiệt điện thường xuyên kiểm tra các khu vực tiềm ẩn nguy cơ sự cố như: Bãi thải xỉ, đường ống thải xỉ; nhà máy thủy điện Khe Soong đã chuẩn bị hệ thống máy bớm nước, dầu chạy máy phát để thực hiện bơm nước trong trước hợp nước ngập nhà máy; ​Truyền tải điện Đông Bắc 1 đã thành lập đoàn công tác kiểm tra toàn bộ hệ thống đường dây và trạm biến áp, đến thời điểm báo cáo hệ thống thiết bị điện của đơn vị hoạt động ổn định, chưa có khu vực bị ảnh hưởng của bão; Công ty điện lực Quảng Ninh đã thành lập 04 Tổ công tác kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện của 13 huyện, thị xã, thành phố…

Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chủ cơ sở đã chủ động kiểm tra, rà soát và có phương pháp bảo vệ những vị trí xung yếu (các công trình nhà tạm, mái tôn, biên báo, tường bao, hàng rào, hệ thống thoát nước, máy móc thiết bị, cây cối xung quanh....); kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, nước tại đơn vị và tắt toàn bộ cầu dao điện sản xuất (nếu có nguy cơ mất an toàn) nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của đơn vị, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, thiên tai; phân công người trực bố trí huy động lực lượng, phương tiện triển khai phòng chống bão và sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống tại đơn vị.

Lai Châu

Hoạt động thương mại trên địa bàn Lai Châu vẫn diễn ra bình thường (thời tiết chưa có diễn biến xấu), số lượng hàng lương thực, thực phẩm có nhiều, khôngcó tình trạng hết hạn.

Hải Phòng:

Theo báo cáo nhanh từ hệ thống các siêu thị kinh doanh tổng hợp trên địa bàn, chiều ngày 06/9/2024, lượng người vào siêu thị mua sắm tăng mạnh, tăng khoảng 50-60% so với ngày thường để dự trữ lương thực, thực phẩm, do tâm lý lo ngại ảnh hưởng của cơn bão số 3, người dân tập trung chủ yếu mua các mặt hàng thiết yếu như: gạo, mỳ, rau, củ, thức ăn chế biến sẵn và thực phẩm tươi sống.

Theo báo cáo và qua ghi nhận thực tế tại một số chợ trên địa bàn vào sáng ngày 07/9/2024, một số cửa hàng bách hóa trên địa bàn quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Hải An, nhiều hộ tiểu thương tại các chợ đã đóng các quầy hàng, các quầy hàng mở cửa chủ yếu bán các mặt hàng rau củ quả, thịt, gạo, mỳ, lượng người dân mua sắm tại các chợ rất ít, đối với các cửa hàng bách hóa kinh doanh tại nhà vẫn mở cửa phục vụ khách hàng, tuy nhiên nhu cầu mua sắm không lớn.

Sáng ngày 07/9/2024, mặc dù hệ thống các siêu thị trên địa bàn thành phố vẫn mở cửa hoạt động phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, nhưng lượng khách hàng đến mua sắm không đông, thậm chí còn giảm so với ngày thường dù vào ngày cuối tuần do thời tiết Hải Phòng đã bắt đầu có mưa to, gió lớn. Người dân chủ yếu tập trung vào mua sắm các mặt hàng thiết yếu để phòng chống bão.

Về nguồn cung hàng hóa cho thị trường: Tại các siêu thị, nguồn cung hàng hóa được vận chuyển từ các kho trong và ngoài thành phố của các doanh nghiệp từ 04h-06h sáng ngày 07/9/2024, theo báo cáo từ hệ thống các siêu thị, lượng hàng hóa dự trữ của các doanh nghiệp đối với các mặt hàng thiết yếu cung ứng ra thị trường tăng 60-80% so với ngày thường. Đối với các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, hàng thủy hải sản, trứng gia cầm số lượng còn khá nhiều, tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ ít.