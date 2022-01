Đu đủ bonsai tiền triệu hút khách trên thị trường Tết 2022

Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2022, thị trường cây cảnh trở nên nhộn nhịp. Đặc biệt, trong những năm gần đây người dân huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã trồng thành công cây đu đủ bonsai với tán lá rộng, nặng trĩu quả. Giá thành từ 2-4 triệu đồng mỗi cây, song rất thu hút khách đến mua.

Video cây đu đủ bonsai hút khách trên thị trường Tết 2022