Dự đoán kết quả vòng 12 Ngoại hạng Anh: Chờ Amorim ra mắt

Tâm điểm vòng 12 là cuộc so tài giữa Man City vs Tottenham, nhưng được chú ý không kém sẽ là màn ra mắt của tân HLV Ruben Amorim tại MU. Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 12 Ngoại hạng Anh Trận đấu sớm nhất vòng là Leicester vs Chelsea. Mặc dù chỉ giành chiến thắng 1 trong 5 trận đấu gần nhất tại Premier League, Chelsea vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng trước trận đấu trên sân khách với Leicester City. Chelsea sẽ tự tin củng cố vị trí đó khi họ chỉ thua 1 trong 7 trận sân khách gần nhất tại Premier League trước Leicester, giành chiến thắng trong 2 lần làm khách gần nhất với tổng tỉ số 6-1. Trong khi đó, Leicester không thắng trong 13 trận đấu gần nhất ở giải đấu cao nhất với các đội đứng đầu bảng xếp hạng, với 10 trận thua và để thủng lưới 35 bàn trong chuỗi trận đáng lo ngại đó. Theo Opta, Chelsea sẽ có 59,5% cơ hội thắng trận, còn Leicester chỉ có 19%. Tại vòng 12, trận cầu tâm điểm sẽ là màn so tài giữa Man City vs Tottenham, hai đội bóng lớn nhưng đều gặp vấn đề trong những vòng đấu gần đây. Man City đang trải qua giai đoạn thất vọng với 4 trận thua liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên họ rơi vào tình trạng này, qua đó bị Liverpool bỏ xa trên bảng xếp hạng với 5 điểm cách biệt. Đối mặt với Tottenham trong bối cảnh buộc phải thắng không phải nhiệm vụ dễ dàng. Đặc biệt khi Man City chỉ thắng 2, thua 2 và hòa 1 trong 5 lần gần nhất đụng mặt "Gà trống". May mắn cho Man City khi Tottenham cũng đang không có được phong độ cao ở mùa này. CLB thành London hiện chỉ đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh và vừa thất bại cay đắng trước Ipswich Town. Theo dự đoán của Opta, Man City có 60,1% cơ hội chiến thắng, trong khi Spurs chỉ có 19,8% cơ hội và có lẽ sẽ hài lòng nếu có thể giành được kết quả hòa (20,1%). Sẽ có rất nhiều áp lực cho Man City giành chiến thắng trận này, bởi lúc đó đối thủ của họ là Liverpool chỉ phải gặp đội bét bảng Southampton. Rất khó tin Southampton có thể cản được Liverpool. Như vậy, những vị trí top đầu sẽ không có thay đổi nhiều. Liverpool chắc chắn sẽ giữ ngôi đầu bảng. Cuộc đua top 4 rất chật chội với 4 đội đang có 19 điểm và 3 đội có 18 điểm. Khoảng cách giữa đội đứng thứ 3 (Chelsea) với đội thứ 11 (Brentford) chỉ là 3 điểm. Vòng này sẽ có một cuộc đối đầu trực tiếp của nhóm này là Arsenal vs Nottingham Forest. Đội chủ nhà chỉ giành được 2 điểm trong 4 trận gần nhất và đang có chuỗi trận không thắng tệ nhất tại giải đấu kể từ chuỗi bảy trận liên tiếp không thắng vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, siêu máy tính Opta vẫn tin tưởng vào cơ hội trở lại đúng hướng của Arsenal, khi họ được đưa ra xác suất chiến thắng là 67,6% - mức đánh giá cao hơn bất kỳ đội chủ nhà nào khác trong tuần này. Trong khi Forest chỉ có 13,7% cơ hội giành 3 điểm tại sân Emirates. Trận đấu được chú ý không kém là MU vs Ipswich bởi Người hâm mộ cũng chờ đợi màn ra mắt của HLV Ruben Amorim. Làm khách trước một đối thủ có phong độ không tốt từ đầu mùa giải như Ipswich là cơ hội để HLV Amorim tạo nên màn ra mắt ấn tượng. Không chỉ vậy, MU thường đạt kết quả tốt trước các đội tân binh. Theo thống kê MU bất bại trong 19 trận gần đây trước các đội mới lên hạng (17 trận thắng). Theo Opta, Amorim sẽ có khởi đầu suôn sẻ cùng MU với khả năng chiến thắng là 54,8%, trong khi của Ipswich có 22,2%. Trận Aston Villa vs Crystal Palace cũng đáng xem. Sau quãng thời gian khởi đầu ấn tượng, Aston Villa đang sa sút không phanh. Kể từ chiến thắng 2-0 trước Bologna ở Champions League, họ đã không thắng 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Chưa kể, Aston Villa còn bị chính Crystal Palace loại khỏi Cúp Liên Đoàn. Trong khi đó, Crystal Palace vẫn đang nằm trong nhóm đèn đỏ với vỏn vẹn 7 điểm sau 11 trận, chỉ hơn Wolves và Southampton. Họ cũng đang có hàng công kém thứ hai giải đấu với chỉ 8 bàn thắng. Trận đấu muộn nhất vòng Newcastle vs West Ham có thể sẽ định đoạt số phận của HLV Julen Lopetegui bởi đội khách vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tiến bộ nào. HLV người Tây Ban Nha đã hứa rất nhiều, tuyên bố rất đanh thép về mục tiêu của đội nhưng kết quả hiện thời (đứng thứ 14) thì ngược lại. Trong khi đó Newcastle đang cải thiện rõ rệt, họ chỉ chỉ kém top 4 đúng 1 điểm và hạ được West Ham sẽ khiến “The Magpies” leo cao hơn vị trí thứ 8 hiện tại.