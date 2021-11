Dự đoán ban đầu sau khi MAMA 2021 công bố đề cử các hạng mục Daesang: NCT mất cơ hội có Daesang Album, BTS sẽ không dễ 'All-Kill'?

Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) luôn là một trong những sự kiện được các fan Kpop mong đợi nhất vào thời điểm cuối năm. Năm nay sự kiện MAMA 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 18h tối ngày 11/12 (giờ Hàn). Hiện tại MAMA 2021 đã công bố tất cả những đề cử cho các hạng mục và nhận được sự chú ý cũng như các màn thi nhau dự đoán chủ nhân từng giải thưởng từ netizen.

Năm nay lễ trao giải MAMA 2021 đã có nhiều thay đổi với các tiêu chí xác định người thắng cuộc. Không giống như các năm trước, năm nay tiêu chí fanvote sẽ bị loại bỏ khỏi 3 giải Daesang lớn của MAMA bao gồm Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm), Song of the Year (Bài hát của năm) và Album of the Year (Album của năm) và những giải thưởng liên quan khác.



Chỉ duy nhất một hạng mục sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào vote của fan chính là Daesang Worldwide Icon of the Year. Vào tối ngày 3/11, MAMA 2021 đã công bố các đề cử cho những hạng mục đầu tiên, và đến ngày 4/11 thì website của Mnet đã cập nhật danh sách tất cả những nghệ sĩ đủ chuẩn nhận đề cử 3 hạng mục Daesang quan trọng là Artist of the Year, Song of the Year và Album of the Year.

Đề cử Song of the Year (Bài hát của năm)

Tiêu chí trao giải: 40% đánh giá của ban giám khảo, 30% thành tích digital, 10% doanh số album physical, 10% MV, 10% nền tảng âm nhạc toàn cầu

10cm - Borrow your night (Romance 101)

10cm - Sleepless in Seoul (ft. Lee Suhyun)

aespa - Next Level

AKMU - NAKKA (ft. IU)

ASHISLAND - MELODY

Baekhyun - Bambi

BTS - Butter

CHANGMO - GJD

Cho Jungseok - I Like You (HOSPITAL PLAYLIST Season2)

Choi Yuree - Wish (Hometown Cha-Cha-Cha)

CNBLUE - Then, Now and Forever

Coldplay & BTS - My Universe

DAVICHI - Just hug me

DAY6 - You make Me

Gaeko & KwonJinah - I feel like

Heize - HAPPEN

Hyolyn & Dasom - Summer or Summer

HyunA - I'm Not Cool

ITZY - In the morning

IU - Celebrity

JANNABI - A thought on an autumn night

Jessi - What Type of X

Lee Mujin - Rain and You (HOSPITAL PLAYLIST Season2)

Lee Mujin - Traffic light

Rain - Switch to me (duet. JYP)

Red Velvet - Queendom

Rosé - On The Ground

SEVENTEEN - Ready to love

SHINee - Don't Call Me

Somi - DUMB DUMB

STAYC - ASAP

Stray Kids - Thunderous

Taeyeon - Weekend

TWICE Alcohol-Free

Yang Yoseop & Jeong Eunji - LOVE DAY(2021) (Romance 101)

Yumdda - 9ucci (ft. DOGE)