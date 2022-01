Đủ cơ sở để khởi tố ‘dì ghẻ’ bạo hành bé gái tội giết người

Quá trình điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định, bị can Thái đã cố ý xoá chứng cứ, che giấu cho hành vi phạm tội của người tình.

Tiếp đó, khuya ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cha ruột cháu V.A. là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ tại quận 1).

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cảnh sát đã phục hồi được đoạn clip mà camera an ninh trong phòng bé V.A. Theo đó, trong chiều 22/12, Trang đã hành hạ dã man cháu A. khi dạy cháu học.

Người phụ nữ này đã dùng một đoạn gỗ tròn, đường kính 2,2cm, dài 90cm đánh liên tiếp vào lưng, mông, trán và trên đầu và thậm chí dùng chân đạp vào bụng, ngực, vùng kín.. của bé A.

Trang còn dùng dây trói tay chân của bé A., bắt phải vừa quỳ học vừa uống nước; dùng tay tát vào mặt, đánh vào đầu của bé. Thậm chí khi A. ngồi vào lại ghế để học thì Trang vung chân đạp cháu ngã…

Việc hành hạ này kéo dài từ 14 - 18h chiều. Hậu quả là bé A. ngất, có lúc bất tỉnh, nôn ói…

Do vụ việc nghiêm trọng, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Công an TP.HCM để mở rộng điều tra.

Hành vi tàn ác của “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đã gây phẫn nộ trong dư luận, nhiều người cho rằng cần phải truy tố hai kẻ thủ ác này tội “Giết người”.