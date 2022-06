Đủ chiêu trò ‘hô biến’ biển số ô tô để né phạt nguội

Số 0 được sửa thành 8, số 1 thành 4 (Ảnh: L.M.Đ)

Các biển số này nếu nhìn bằng mắt thường đã khó nhận biết thì hệ thống camera giám sát gần như bị vô hiệu hóa. Nhiều người đã bị phạt nguội oan do các chiêu trò sửa biển số.

Anh Giang Huy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, vào cuối tháng 5 vừa qua, anh Huy bất ngờ khi nhận được giấy thông báo phạt nguội. Càng bất ngờ hơn khi địa điểm phạt nguội lại trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

“Sau khi nhận được giấy thông báo phạt nguội tôi đã lên cơ quan Công an để xem hình ảnh vi phạm. Bất ngờ tôi thấy một chiếc ô tô trùng biển kiểm soát nhưng khác nhãn hiệu xe tôi đang đi. Khi cán bộ Công an phóng to ảnh lên thì phát hiện họ đã sửa số 3 – 8 trong biển kiểm soát”, anh Huy kể lại.