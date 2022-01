Dù chăm chỉ làm vệ sinh mỗi lần đun xong nhưng nhà bếp vẫn bốc mùi? Hướng dẫn bạn mẹo này, mùi hôi trong bếp sẽ biến mất nhanh chóng

Thứ hai, đảm bảo đường ống thoát nước phù hợp với đường ống thoát sàn, nếu có hiện tượng hao mòn cần thay thế ngay. Cuối cùng, nên làm sạch các cặn bẩn bám trên vách ngăn, tháo rời ống thoát nước sàn. Cần cọ rửa cống thoát sàn bằng bàn chải, khử trùng đường cống, lắp đặt lại đường thoát sàn sau khi xử lý mùi hôi.

Thứ ba, dùng bã cà phê để khử mùi

Thành bồn rửa chén rất dễ tích tụ các vết dầu ăn, mùi hôi thối do khí sinh ra do vi khuẩn phân hủy thức ăn và vết dầu. Khi uống cà phê bạn hãy giữ lại bã, than hoạt tính chứa trong nó có thể hút nhiều bụi bẩn li ti. Đổ bã cà phê vào bồn rửa có thể khử sạch mùi dầu mỡ.

Trong điều kiện nhiệt độ cao, bếp rất dễ trở thành lò hấp, nhiều nơi nhìn sạch sẽ nhưng lại bị hấp hơi nước, sau khi khô sẽ sinh ra mùi, vì vậy những chi tiết bếp ngày thường chúng ta không để ý thì càng phải chú ý hơn.

Thứ tư, khử mùi bằng hành tây

Hành tây là một trong những nguyên liệu giúp bạn khử mùi nhà bếp triệt để. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cắt mỏng hành tây đặt vào trong một chậu nước hoặc giấm trắng, đặt vào giữa nhà bếp, mùi hành tây sẽ ngay lập tức đánh bật những mùi hôi khó chịu từ những nguyên liệu khác, trả lại cho bạn một căn bếp thông thoáng.