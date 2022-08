Đu bộ môn mới, Minh Hằng và Ngọc Trinh body ai đỉnh hơn?

Mới đây, cả Ngọc Trinh lẫn Minh Hằng đều khoe clip tập Pilates ở những tư thế khó nhằn khiến dân tình vừa ngưỡng mộ vừa không thể rời mắt. Diện bộ đồ tập bó sát, cặp chị em thi nhau đọ dáng nuột, khoe đường cong Sline. Thật khó để phân định body ai đẹp hơn vì vốn dĩ cả hai đã sở hữu hình thể chuẩn không cần chỉnh. Có lẽ, cặp chị chị em em tìm đến Pilates để thư giãn, giữ dáng, tăng cường sức khỏe và độ dẻo dai mà thôi.

