Dự báo về nhiệt độ cực nóng tại khu vực nằm giữa nước Mỹ

Trẻ nhỏ làm mát do nhiệt độ lên cao kỷ lục ở San Antonio, Texas, Mỹ ngày 18/7/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo nghiên cứu mới do tổ chức phi lợi nhuận First Street Foundation (Mỹ) thực hiện, khu vực có thời tiết quá ấm áp "vành đai nhiệt cực nóng" tại nước này, tức là ít nhất mỗi năm có một ngày chỉ số nhiệt độ đạt 125 độ F (52 độ C), dự kiến sẽ bao phủ khu vực hơn 100 một triệu người sinh sống vào năm 2053.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình được xây dựng dựa trên các dữ liệu công khai và các dữ liệu của bên thứ ba để đánh giá những rủi ro do nhiệt độ cao trong phạm vi "siêu cục bộ" 30m2.