Dự báo thời tiết ngày 6/10: Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (6/10), trên khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hã Tĩnh có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số huyện như: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Sầm Sơn (Thanh Hóa); Vinh, Hưng Nguyên (Nghệ An); Nghi Lộc, Vinh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Ảnh minh hoạ

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: