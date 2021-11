Dự báo thời tiết 9/11: Bắc Bộ trời lạnh, có nơi rét đậm

Ảnh minh họa

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Lượng mưa từ đêm 8 đến ngày 14/11 ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm; từ phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên là 400-700mm, có nơi trên 800mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/11:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.