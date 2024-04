Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 25/4 đến 5/5 và tin nắng nóng mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin nắng nóng mới nhất và dự báo thời tiết 10 ngày, từ đêm nay 25/4 đến 5/5, cho cả nước.

Theo đó, ngày 25/4, Quảng Trị đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Đông Hà (Quảng Trị) 41 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39.7 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 39.2 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất lúc 13h phổ biến 40-45%.

Tây Nguyên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như Ayunpa (Gia Lai) 38.4 độ C, Cát Tiên (Lâm Đồng) 37.2 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất lúc 13h phổ biến 45-50%.

Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Biên Hòa (Đồng Nai) 37.8 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 38.5 độ C, Thủ Dầu một (Bình Dương) 37.4 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất lúc 13h phổ biến 45-50%.

Từ ngày 28/4 Bắc Bộ và Trung nắng nóng gia tăng về cường độ. (Ảnh: Ngô Nhung)

Dự báo, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.