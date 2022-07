Dự báo điểm chuẩn những ngành 'hot' tương đương năm 2021

"Tỷ lệ thấp hơn hẳn so với năm trước. Năm trước là 72% thì năm nay chỉ còn 58% xét dựa trên điểm thi. Số lượng thí sinh xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông giảm đi thì kết quả điểm có giảm đi một chút, nhưng mà điểm tại các ngành “hot” sẽ tương đương hoặc giảm một chút năm 2021"- PGS Nguyễn Đức Thái cho biết.

Tuy vậy, theo Phó giáo sư Nguyễn Đức Thái, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, Trường Đại học Thương mại, dù phổ điểm của tổ hợp môn Ngoại ngữ giảm so với năm ngoái, nhưng với những ngành “hot” của các trường thì điểm chuẩn trúng tuyển sẽ không giảm nhiều, bởi năm nay nhiều trường đã giảm tỷ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Dù nhiều trường đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển sớm, nhưng cũng không biết thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường nay không. Vì thế, theo TS Trần Đức Quỳnh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, để an toàn và tuyển đủ số lượng, nhiều trường có thể xác định danh sách trúng tuyển tăng hơn nhiều so với chỉ tiêu, từ đó dẫn tới không có sự chênh lệch về điểm trúng tuyển so với năm 2021.

"Tất cả các phương thức xét tuyển thì đều đẩy lên hệ thống lọc ảo của Bộ, nên có thể các trường đại học sẽ lấy tỷ lệ ảo cao hơn một chút, do đó tỷ lệ điểm cũng không có sự thay đổi nhiều với năm ngoái. Đối với riêng trường Đại học Quốc tế thì năm ngoái phổ điểm các ngành của trường nằm trong khoảng 23 đến 26 điểm thì năm nay chúng tôi cũng dự kiến là điểm trúng tuyển các ngành tại trường Quốc tế cũng rơi vào khoảng này"- TS Trần Đức Quỳnh cho biết.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2022, thời gian đăng ký xét tuyển của thí sinh sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 20/8. Các chuyên gia khuyến cáo, thí sinh không nên đăng ký ngay mà cần tìm hiểu kỹ để tránh sai sót, nhầm lẫn, nhưng không nên để quá sát thời gian kết thúc đăng ký. Đặc biệt thí sinh cần tìm hiểu kỹ những yêu cầu trong đề án tuyển sinh của từng trường để từ đó ưu tiên lựa chọn phương thức xét tuyển mà mình có lợi thế nhất./.