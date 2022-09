Dự báo điểm chuẩn nhiều trường tăng 0,5 - 2 điểm, thí sinh nín thở chờ kết quả

Điểm chuẩn tăng?

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cho biết, năm nay, trường dành 2.100/4.000 chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trường nhận được hơn 4.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (chưa tính các nguyện vọng khác). Với số lượng như vậy, điểm chuẩn được dự báo sẽ tăng nhẹ một số ngành.

"Những ngành như Công nghệ thông tin hay một số ngành thuộc khối Kinh tế như Kế toán, Tài chính Ngân hàng dự kiến có điểm chuẩn hơn 0,5 - 1 so với năm ngoái. Các ngành khác cơ bản giữ ổn định", ông Sơn nói và thông tin ngày 15/9, trường sẽ công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo, Đại học Công nghiệp TP.HCM dự kiến điểm chuẩn vào khoảng 23 - 24, ngành tăng cao nhất là 2 điểm so với năm ngoái. Một số ngành khối Môi trường, Hóa học dự kiến mức điểm chuẩn có thể sẽ bằng hoặc nhỉnh hơn chút so với điểm sàn. Trong khi đó một số ngành như Luật học, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh có lượng nguyện vọng cao hơn nhiều lần so với chỉ tiêu, điểm chuẩn cao.