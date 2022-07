Dự báo điểm chuẩn ngành Y giảm

Đại diện trường Đại học Y Dược TP.HCM cho rằng, điểm chuẩn khối B00 vào những trường top đầu khối ngành y dược năm nay giảm nhẹ, khoảng trên dưới 1 điểm. Lý do, phổ điểm tổ hợp khối B00 năm nay lệch trái nhiều hơn so với năm 2020, 2021. Số lượng thí sinh đạt điểm từ 27 trở lên ít hơn so với năm 2021 và 2020.

Với các trường đại học y dược top giữa có thể sẽ giữ nguyên. Năm nay có 226.759 lượt thí sinh đạt được từ khoảng điểm 15 - 22, tương đương năm 2021 (230.467) và tăng khá nhiều so với năm 2020 (185.866).