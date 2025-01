Dự báo 2025: Năm bước ngoặt để điều chỉnh cách thức phát triển AI

Tờ “The Straits Times” vừa có bài phân tích nhận định 2025 sẽ là năm bước ngoặt, khi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến và tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu chất lượng để thúc đẩy AI cũng trở nên khó khăn hơn, tạo cơ hội để điều chỉnh cách thức phát triển AI. Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn nội dung bài viết cho rằng, khi tự động hóa và robot được sử dụng rộng rãi, nhiều công việc văn phòng vốn được cho là an toàn có thể bị đe dọa. Công nghệ tự động hóa sẽ giúp tăng năng suất và hiệu quả công việc, nhưng cũng đặt ra những thách thức về sinh kế của người lao động. Công ty tư vấn Accenture dự báo khoảng 30% số giờ làm việc trên khắp châu Á-Thái Bình Dương sẽ được tự động hóa nhờ AI tạo sinh, đặc biệt tại Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là thị trường vốn, phần mềm và nền tảng, ngân hàng, bảo hiểm và bán lẻ. Theo tác giả bài viết, các quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao sẽ cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với những thay đổi mà AI mang lại. Bài viết cũng nhận định rằng dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển AI, nhưng hiện tại, việc thu thập dữ liệu chất lượng trở nên khó khăn hơn do nhiều trang web hạn chế truy cập dữ liệu. Trong năm 2023-2024, ngày càng nhiều trang web chặn dữ liệu AI, tác động tiêu cực đến khả năng phát triển các mô hình AI mới. Khoảng 5% trong số 14.000 trang web được khảo sát đã sửa đổi tệp “robots.txt” của mình để chặn trình thu thập dữ liệu AI. Bên cạnh đó, chi phí đào tạo mô hình AI cũng đang gia tăng, gấp 5-10 lần so với chi phí phát triển các mô hình hiện có, gây áp lực lớn cho các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Nguyên nhân là do chi phí chip cao, tình trạng khan hiếm nhân tài trong lĩnh vực AI và thực trạng cạn kiệt dữ liệu chung. Cuối cùng, tác giả bài viết kết luận rằng năm 2025 sẽ là thời điểm mà các ứng dụng AI tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng thời thúc đẩy một cuộc thảo luận sâu rộng về định hướng lâu dài của AI.