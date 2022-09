Dự án xây hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ bị yêu cầu dừng thi công

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo Thanh tra giao thông Sở thu hồi giấy phép thi công và tạm đình chỉ thi công đối với dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban giao thông) làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ vừa bị Sở GTVT TP đề nghị tạm dừng thi công

Lý do được Sở GTVT đề cập là do đơn vị thi công dự án làm mặt đường Nguyễn Văn Linh bị xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Mặc dù phía Sở này đã có văn bản chấn chỉnh nhưng tình hình không được cải thiện.