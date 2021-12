Dự án vành đai 3 TPHCM và hình ảnh "con gà đẻ trứng vàng"

Your browser does not support the audio element.

Tuyến vành đai 3 TPHCM là dự án quan trọng cấp quốc gia, khi hoàn thành, đi vào vận hành sẽ tạo nguồn lực phát triển lớn trong vùng. Đây là quan điểm của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đưa ra trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Lê Văn thành ngày 29/12.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn hẹp, nền kinh tế ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, việc khơi thông nguồn lực này là không dễ dàng đối với các địa phương có tuyến vành đai 3 đi qua.

"Tôi đồng tình rằng chí phí để các địa phương thực hiện đường vành đai 3 là rất lớn, do đi qua nhiều khu vực đô thị. Dự án cũng khó hấp dẫn các nhà đầu tư theo hình thức PPP", bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Đầu tư cho "gà đẻ trứng vàng"