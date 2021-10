Dự án phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Phan Linh Đan đạt giải tại APM - Chợ dự án trong LHP quốc tế Busan

Trong số 25 phim tham gia Chợ dự án có 2 tác phẩm của Việt Nam. Đó là Memento Mori: Nước của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ và Nếu gỗ có thể khóc, gỗ sẽ khóc ra máu ( If wood could cry, it would cry blood ) của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan. Những người được trao giải cho 7 mục giải thưởng năm 2021 đã được công bố vào ngày 14/10, ngày cuối cùng của chương trình APM. Trong đó, bộ phim If wood could cry, it would cry blood , là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết tự truyện Tấm ván phóng dao của nghệ sĩ hài nổi tiếng Việt Nam - Mạc Can và do chính đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan là tác giả kịch bản, được nhận Giải thưởng quốc tế ArteKino, trị giá 6.000 Euro. Giải thưởng do Arte France – Thương hiệu hàng đầu và uy tín về phim điện ảnh ở Pháp, trao cho các dự án tiềm năng. Giải thưởng này có thể là bước khởi đầu thuận lợi cho dự án cho việc tiếp cận các quĩ điện ảnh trên thế giới đặc biệt là châu Âu và các nước Đông Nam Á.

Nguyễn Phan Linh Đan học tại trường đại học New York University (NYU) - Tisch School of the Arts, theo Hollywood Reporter là top 1 trường Điện ảnh của Mỹ, với tỷ lệ chấp nhận là 7% cho khóa làm phim. Rất nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới từng học tại trường này như: Michael Scorsese, Spike Lee, Chloé Zhao, nữ đạo diễn châu Á đầu tiên thắng giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, Rachel Morrison, nữ DOP đầu tiên được đề cử một giải Oscar trong lịch sử và rất nhiều nhà làm phim nổi tiếng khác.

Linh Đan đã từng quay nhiều phim ngắn tham dự nhiều Liên hoan phim lớn như Tribeca Film Festival, Busan International Film Festival, SXSW...

Khi Linh Đan ở năm 3 đại học, phim ngắn Vô diện do Nguyễn Phan Thảo Đan đạo diễn và Linh Đan đồng biên kịch và làm DOP được nhận giải Cánh diều vàng.

Phim ngắn của cô - Children of the dust (Trẻ bụi đời) nhận được quỹ tiền từ văn phòng điện ảnh của thành phố New York, New York Mayor Office of Media and Entertainment/Made in NY, từ hội đồng nghệ thuật của bang New York, New York Foundations of Arts, và quỹ từ đạo diễn bộ phim Joker, Todd Phillips.

Ở vai trò đạo diễn hình ảnh, Linh Đan nhận được quỹ từ Panavision, một trong những hãng máy quay phim chuyên nghiệp dẫn đầu thế giới. Cô là một trong những nữ DOP duy nhất làm việc tại Việt Nam.