Dự án nào đã đưa Phó Chủ tịch TP Từ Sơn vào vòng lao lý?

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Tuấn được xác định bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến dự án đấu giá đất trên địa bàn phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn khi ông này giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn). Cũng liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh còn bắt giam ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một nữ trưởng phòng của sở. Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn cũng đã bị khởi tố.