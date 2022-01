Dư âm "Dòng chảy bất tận" tự hào của văn hóa Việt tại EXPO 2020 Dubai

Your browser does not support the audio element.

Đến nay, sau chuyến trở về từ Dubai, những nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình Dòng chảy bất tận vẫn còn đó niềm tự hào. Thành công của chương trình Dòng chảy bất tận (Grand Art fashion show The Eternal Flow) được đánh giá cao và mở đầu cho lộ trình triển khai chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.

Trong khuôn khổ hoạt động EXPO 2020 Dubai, Ngày Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng quá bất ngờ cho mọi khách tham quan và nước chủ nhà Dubai.

PGS-TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nghệ thuật chương trình Dòng chảy bất tận.

Nhiều hoạt động trong ngày này đã giới thiệu những nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn của Việt Nam như Chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận, trình chiếu phim ngắn Con Rồng cháu Tiên tại Quảng trường Al Wasl, Tuần phim Việt Nam, triển lãm tranh Đông Hồ, giới thiệu nghề dệt thủ công thổ cẩm, các hoạt động trao đổi thương mại, kết nối doanh nghiệp…

Chương trình có số lượng diễn viên Việt Nam tham dự tại nước ngoài đông đảo, đạt được chất lượng tốt về nghệ thuật. Chương trình giới thiệu di sản văn hóa nghệ thuật độc đáo của Việt Nam từ hoa văn thổ cẩm 54 dân tộc Việt Nam, quan họ, cồng chiêng, múa sạp của dân tộc Thái đến các loại đàn dân tộc truyền thống của Việt Nam: đàn bầu, T'rưng, sáo, tì bà, tranh, trống…