Drone xịt thuốc vướng dây điện, 76.000 hộ dân ở Long An mất điện

Trong khi xịt thuốc cho lúa, một thiết bị bay nông nghiệp vướng vào đường dây điện 110kV khiến hàng chục nghìn hộ dân ở Long An mất điện. Ngày 14/10, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, phối hợp với ngành chức năng tạm giữ một thiết bị bay xịt thuốc vướng đường dây điện 110kV, gây cúp điện nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin ban đầu, 17h ngày 13/10, nông dân sử dụng thiết bị bay để xịt thuốc trên cánh đồng ở thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh. Thiết bị này đã vướng vào dây điện 110kV. Vụ việc làm gián đoạn cấp điện cho hơn 76.000 hộ dân thuộc địa bàn các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Theo Công ty Điện lực tỉnh Long An, sau khi xảy ra sự cố, đơn vị này đã khẩn trương khắc phục. Sau hơn 5 giờ xử lý, toàn bộ khu vực ảnh hưởng đã có điện trở lại. Từ đầu năm đến nay, trên lưới điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam quản lý đã xảy ra 2 vụ sự cố lưới điện liên quan đến thiết bị bay vi phạm khoảng cách an toàn.