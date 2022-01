Đột tử khi đang quan hệ tình dục: Hiếm nhưng có xảy ra, nghiên cứu mới hé lộ điều bất ngờ

Tử vong khi đang quan hệ tình dục: Hiếm nhưng có xảy ra



Tình dục có nhiều lợi ích về cả thể chất và tinh thần, bao gồm giúp giảm huyết áp cao, cải thiện hệ thống miễn dịch và giúp bạn ngủ ngon hơn.



Quan hệ tình dục và đạt cực khoái giải phóng hormone oxytocin, hay còn gọi là hormone tình yêu, rất quan trọng với việc xây dựng lòng tin và sự gắn bó giữa các cặp đôi.



Nhưng có một ‘mặt tối’: một số người đã tử vong trong hoặc ngay sau khi quan hệ tình dục. Rất may, tỷ lệ tử vong trong hoặc ngay sau khi quan hệ tình dục là cực kỳ thấp, chiếm 0,6% các trường hợp đột tử.

Tình dục có nhiều lợi ích về cả thể chất và tinh thần, nhưng cũng tiềm ẩn một số nguy cơ dù rất hiếm gặp. (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu ở Đức xem xét 32.000 ca đột tử trong thời gian 33 năm cho thấy 0,2 % các trường hợp đột tử xảy ra khi đang hoạt động tình dục.



Có nhiều lý do tại sao một người đột tử khi đang quan hệ. Trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân là do hoạt động tình dục quá sức, sử dụng thuốc (ví dụ như thuốc điều trị rối loạn cương dương), sử dụng ma túy (chẳng hạn như cocaine).



Nhiều trường hợp tử vong trong hoặc ngay sau khi quan hệ được xác định là đột tử do tim mạch. Đột tử do biến cố tim mạch hầu hết xảy ra ở nam giới (trung bình 59 tuổi) và nguyên nhân phổ biến nhất là do đau tim. Các nghiên cứu về đột tử do biến cố tim mạch và do hoạt động tình dục từ Mỹ, Pháp và Hàn Quốc cũng cho thấy xu hướng tương tự.



Tuy nhiên, gần đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học London St George, Anh, phát hiện ra rằng hiện tượng đột tử do tim mạch không chỉ phổ biến ở nam giới trung niên.



Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ - JAMA Cardiology - đã xem xét tình trạng đột tử do tim mạch ở 6.847 trường hợp được chuyển đến trung tâm bệnh tim ở Đại học London St George trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 1994 đến tháng 8 năm 2020.



Trong số này, 17 ca đột tử do tim mạch (tương đương 0,2 %) xảy ra trong khi quan hệ tình dục hoặc trong vòng một giờ sau đó. Tuổi tử vong trung bình ở các trường hợp này là 38 tuổi, và 35% các trường hợp là phụ nữ - tỷ lệ cao hơn so với các nghiên cứu trước đây.



Nguyên nhân đột tử do tim mạch



Trong nghiên cứu của Đại học London St George, những ca đột tử do tim mạch thường không phải do đau tim giống như các nghiên cứu cũ. Một nửa số trường hợp (53%) có cấu trúc tim bình thường, nhưng nhịp tim bất thường đột ngột là nguyên nhân gây tử vong.



Tách thành động mạch chủ là nguyên nhân lớn thứ hai (12%). Điều này xảy ra khi các lớp trong thành động mạch chủ từ tim cung cấp máu đi khắp cơ thể bị rách, khiến máu chảy giữa các lớp này, làm chúng phồng lên và vỡ ra.



Các trường hợp còn lại là do các bất thường về cấu trúc như bệnh cơ tim (một bệnh của cơ tim khiến tim khó bơm máu hơn) hoặc do một nhóm bệnh di truyền hiếm gặp được gọi là channelopathies.



Nghiên cứu mới này cho thấy đột tử do tim mạch ở những người dưới 50 tuổi chủ yếu là do nhịp tim bất thường đột ngột hoặc bệnh cơ tim. Những người trẻ tuổi được chẩn đoán mắc các tình trạng này nên đến gặp bác sĩ tim mạch để hỏi về các nguy cơ liên quan đến hoạt động tình dục.



Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong thấp trong các nghiên cứu này cho thấy nguy cơ là rất thấp - ngay cả ở những người đang có bệnh tim.