Đợt tấn công ransomware: Cơ hội nâng nhận thức an toàn thông tin của toàn xã hội

Trao đổi với phóng viên VietNamNet bên lề tọa đàm về phòng chống tấn công ransomware ngày 5/4, ông Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam – NCSC thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho hay, Cục An toàn thông tin thường xuyên có các cảnh báo về các lỗ hổng mới, xu hướng tấn công mới đến các đơn vị, để các đơn vị cập nhật, xử lý lỗi kịp thời. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, tổ chức chưa thực sự quan tâm, cũng như chưa đầu tư đúng mức để đảm bảo an toàn các hệ thống, vẫn còn tình trạng chưa tuân theo đúng các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

“Hiện nay, phần lớn các cơ quan nhà nước đang làm tốt công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp, các tổ chức định chế tài chính lại chưa làm tốt”, ông Lê Công Phú nhận xét.

Kết luận hội nghị giao ban quản lý nhà nước của Bộ TT&TT với các đối tượng quản lý hồi giữa tháng 4, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền vào các hệ thống tại Việt Nam thời gian vừa qua đã cảnh báo về những rủi ro, thiệt hại có thể lớn đến mức nào khi tổ chức, doanh nghiệp bị tấn công mạng.

Dẫn lại việc sự cố tấn công mạng vào hệ thống Vietnam Airlines cách đây 8 năm đã giúp thay đổi nhận thức về an toàn thông tin của nhiều người, người đứng đầu ngành TT&TT cho rằng, đợt tấn công ransomware vừa qua là dịp tốt để các đơn vị nhìn lại mức độ an toàn của các hệ thống an toàn thông tin; Cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Nhấn mạnh Cục An toàn thông tin cần tận dụng được cơ hội này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và cả các doanh nghiệp, tổ chức quán triệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Cục An toàn thông tin có hướng dẫn về thực hiện chỉ thị.

“Cần đặc biệt chú ý đến khả năng chống chịu, khả năng phục hồi hệ thống, vì chúng ta sẽ khó tránh khỏi bị tấn công, quan trọng là khả năng phục hồi”, Bộ trưởng chỉ rõ.