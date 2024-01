Đợt rét đậm, rét hại sắp tới diễn biến thế nào?

"Dự báo đợt không khí lạnh này duy trì tương đối lâu, đến hết cả tuần sau. Thời điểm rét nhất là khoảng ngày 22-23/1, khi có đợt không khí lạnh bổ sung", ông Lâm nhận định.

Trong giai đoạn này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C, trung du dưới 7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.