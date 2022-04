Đột nhập vào những nơi thờ tự trộm cắp cây cảnh trị giá hàng tỷ đồng

Tiến hành điều tra xác minh, Công an huyện An Dương xác định nhóm đối tượng nghi vấn gồm: 2 anh em ruột Đoàn Văn Huy, SN 1990 và Đoàn Văn Hoàn, SN 1993, đều có tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Khắc Hưởng, SN 1986; Vũ Thành Dương, SN 1995; Lê Văn Thăng, SN 1992; Nguyễn Văn Đức, SN 1986; Đoàn Ngọc Dũng, SN 1987. Tất cả các đối tượng đều ở xã Hồng Thái, huyện An Dương.

Nhóm đối tượng trộm cắp cây cảnh bị bắt giữ cùng tang vật

Các đối tượng này đều có biểu hiện nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Thời gian gần đây, các đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà anh em Huy, Hoàn vào đêm muộn và có biểu biện bất minh về thời gian và kinh tế. Tại khuôn viên nhà anh em Huy, Hoàn, trinh sát cũng phát hiện có nhiều loại cây cảnh mới, có giá trị cao.

Sau thời gian theo dõi, đến nửa đêm về sáng ngày 27/3, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng chở một số cây cảnh về nhà Huy, Hoàn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua đó phát hiện bắt giữ 7 đối tượng cùng tang vật chứng quan gồm: 5 xe máy, 1 xe kéo tay 3 bánh, 2 thuổng đào đất, 3 kìm cắt và 25 cây cảnh các loại, gồm: Mộc hương, mẫu đơn, tùng la hán. Tổng trị giá tài sản trên 500 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh mở rộng án, bước đầu Công an huyện An Dương đã làm rõ 6 vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện An Dương và quận Kiến An, trong đó làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản tại đền thờ Phạm Thượng Quân (xã An Hưng) và chùa Tường Quang (thị trấn An Dương) và vụ trộm cắp 1 cây mộc hương tại Công ty TNHH Thanh Phúc, thuộc phường Ngọc Sơn, quận Kiến An vào đêm 24/3 và vụ trộm 6 cây mẫu đơn tại vườn của anh Đỗ Công Dương, SN 1973, thuộc phường Đồng Hòa, quận Kiến An vào đêm 26 rạng ngày 27/3.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngoài gây ra 6 vụ trộm cắp trên, từ tháng 11/2021 đến nay đã thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp cây cảnh tại một số đền, đình, chùa và nhà dân tại địa bàn huyện An Dương, quận Kiến An, tổng tri giá tài sản hàng tỷ đồng.

Công an huyện An Dương tiếp tục đấu tranh mở rộng án và phối hợp với Công an các đơn vị thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, để xác định người bị hại, đồng thời xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.